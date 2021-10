GTA Trilogy : un trailer, des visuels, quelques infos et des offres pour le Game Pass et le PS Now

C'est aujourd'hui quefête ses 20 ans et Rockstar avait prévu le coup en lançant véritablement la communication suravec donc une bande-annonce et quelques visuels. Et oui, le jeu a effectivement bien été remanié techniquement, même s'il faudra avouer que le rend donne parfois une légère impression de bricolage fan-made. Les fameux sous Unreal Engine vous savez, moteur sous lequel tourne justement notre concerné.Outre un gameplay « à la GTA V » et des features modernes comme la possibilité de recommencer une mission après un échec (wouhou), Rockstar promet diverses options types DLSS sur PC, du 4K/60FPS sur consoles de nouvelle génération, et une compatibilité aide à la gyroscopie sur Switch, ainsi qu'une exploitation de l'écran tactile pour les menus.Reste l'inconnu concernant les pistes radios et en attendant de faire le point sur tout cela, on rappelle que ça sortira le 11 novembre sur tous les supports en numérique, puis le 6 décembre en boite sur consoles, sans oublier un petit bonus :- Les abonnés Game Pass pourront chopperdès le 11 novembre.- Les abonnés PS Now auront eux droit àle 7 décembre.