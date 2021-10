Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin s'offre un nouveau trailer et une date de sortie

Pour le moment assez mal aimé (euphémisme…),tentera de s'offrir une nouvelle chance auprès du public avec la sortie d'une deuxième démo « prochainement » sur PlayStation 5 et Xbox Series, afin de montrer les progrès effectués depuis la première en période E3.Square Enix a confirmé cette information durant le TGS au milieu de deux choses encore plus notables : un nouveau trailer et même une date de sortie (le 18 mars 2022).