Shin Megami Tensei V : nouvelle présentation, et confirmation des multiples modes de difficulté

Montré pendant à peine quelques secondes entre deux jeux indés durant le dernier Nintendo Direct,avait néanmoins préparé en parallèle sa nouvelle dose d'informations par la diffusion d'un troisième Live qui va servir à en montrer davantage sur les tonnes de démons de cet épisode, tout en faisant un point sur le game-design, notamment la volonté des développeurs de pousser l'exploration, par exemple par la présence de Miman à récolter un peu partout, vous offrant de jolies récompenses inaccessibles autrement.Mais le cœur du Live fut surtout d'évoquer la garantie d'une grosse accessibilité pour ce nouvel épisode d'une franchise pourtant réputée bien difficile, et ce par la présence simple de quatre modes de difficulté, dont un (le plus facile) à télécharger à part mais heureusement gratuitement.Les trois autres (Casual, Normal et Difficile) seront présents sur la cartouche et on nous indique bien que s'il sera possible en cours de jeu de passer du mode Difficile à quelque chose de plus doux, il faut oublier l'inverse : la difficulté max se pratique dès le départ ou rien.Sortie prévue le 12 novembre sur Switch.