Mario Party Superstars proposera un peu de neuf

Considéré comme un best-of de la franchise,embarquera cinq plateaux issus de l'époque Nintendo 64, et toujours une centaine de mini-jeux qui eux ratisseront plus large puisque allant piocher jusqu'au GameCube.Mais les dernières nouvelles du jeu ont permis d'apprendre que le titre proposera du contenu inédit, trois plateaux pour être exact, ce qui mine de rien (avec 8 plateaux « classiques ») représente au total le double du premier épisode Switch, très critiqué sur ce point.La sortie est maintenue pour le 29 octobre et il est bon de rappeler qu'il s'agira du premier épisode de la franchise à proposer du online pour l'intégralité des modes. Il était temps.