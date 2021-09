KOF XV : la présentation de Kukri

Le casting decontinue de s'étoffer avec maintenant la confirmation du retour de Kukri, combattant d'Afrique du Nord (sans plus de précisions) s'amusant tel Gaara à exploiter le sable pour se défendre et surtout attaquer ses opposants.Nous voilà donc à 29 personnages confirmés, laissant encore 10 inconnus en stock qui se dévoileront d'ici le lancement prévu le 22 février 2022, avec déjà la certitude de 6 autres en renfort via un (premier ?) Team Pass à 30 balles, inclus dans la version Deluxe.