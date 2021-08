The King of Fighters XV : la date de sortie

Le programme deest désormais signé (malgré le report) : ce sera pour le 22 février 2022, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et PlayStation 4. Et non, pas sur Xbox One pour des raisons qui nous échappent toujours.En voici le trailer GamesCom qui atteste d'ailleurs que nous aurons droit à 39 combattants au lancement, et bien entendu davantage sur la longueur si vous êtes prêts à lâcher quelques billets supplémentaires.