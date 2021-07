La gamme Final Fantasy Pixel Remaster va débuter le 29 juillet avec ses 3 premiers épisodes

Passé un peu inaperçu durant l'E3 (peut-être parce qu'on attendait un peu plus du résultat), la gammeva néanmoins débuter sa carrière le 29 juillet sur Steam et mobiles, au moins pour les trois premiers épisodes de la série, chacun vendu 11,99€ (ou 9,59€ pendant les quelques jours du lancement).Les plus fans pourront d'ailleurs craquer de suite pour la totale (avec les épisodes IV, V, VI à venir) pour la bagatelle de 74,82€ la gamme qui va se contenter de refaire les pixels par l'artiste d'origine (Kazuko Shibuya), une OST arrangée, une interface revue, des combats auto (en option) et quelques petits bonus dans le bestiaire.Malin, Square Enix en profitera pour dégommer les anciennes versions du Store (le V et le VI vont par exemple être virés de Steam le 29 juillet) et seuls resterontetsous l'appellation « 3D Remake ».