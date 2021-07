GreedFall : pas d'upgrade gratuite pour les joueurs PS5 en cas de version PS Plus

C'est aujourd'hui que sort l'édition GOLD de, proposant le jeu de base (réputé comme la meilleure production à ce jour des français de Spiders) ainsi que sa nouvelle extension que vous pourrez si vous le souhaitez acheter à part si vous possédez déjà le jeu de base.Car bon prince sur le coup, Focus Home propose l'upgrade gratuite pour les joueurs PlayStation 5 et Xbox Series, faisant passer le jeu en 4K/60FPS avec quelques améliorations graphiques et des temps de chargement plus rapide.MAIS, à un détail près : on apprend seulement à l'instant qu'à l'instar de, les joueurs PlayStation qui ont récupéré le jeu en janvier dernier via le PS Plus ne sont pas éligibles à l'upgrade gratos. Désolé pour eux.