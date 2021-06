Ninja Gaiden Collection : trailer de lancement

Parmi les sorties de la semaine et avec même une disponibilité aujourd'hui même, il y a donc laqui accueille son trailer de lancement pour rappeler que ça sort sur PC, PS4, One, Switch, et que ça intègre les versions Sigma des deux premiers épisodes, et bien entendu l'édition Razor's Edge du troisième (encore heureux).Les fans ne se feront peut-être pas prier pour retrouver ce cher Ryu Hayabusa en attendant peut-être naïvement un quatrième épisode de la part de la Team Ninja. C'est en tout cas ce qu'espère également le producteur mais encore faudrait-il l'aval de Koei Tecmo, du temps, et des effectifs, ce qui n'est pas gagné quand des rumeurs évoquent un certainde leur part.