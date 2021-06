Tales of Arise montre ses artes (visuels & vidéo)

Les compétences ou plutôt « artes » ont toujours fait partie de l'ADN des Tales of et c'est pour cela que Bandai Namco nous propose une vidéo et quelques visuels pour montrer quelques exemplaires des capacités des principaux protagonistes du futur, épisode qui permettra via combinaisons et raccourcis de bénéficier de 12 artes en combats, avec de base 3 pour le sol et 3 autres pour les attaques aériennes.Plusieurs fois reporté au poins que 5 ans nous séparent désormais de Berseria,sortira enfin le 10 septembre sur PC et supports PlayStation/Xbox.