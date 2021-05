Resident Evil Village : trailer de lancement

Après une longue attente et sachant d'ailleurs que beaucoup l'ont depuis le milieu de semaine,est désormais officiellement disponible sur les différents supports annoncés (PC, PS5, SX, PS4, One, Stadia) comme l'atteste ce trailer de lancement en montrant très peu, et c'est très bien comme ça.De notre coté, le test arrivera avant la fin du week-end pour faire le bilan de cet épisode particulier plein de qualités… mais qui ne parvient pas à se débarrasser de certains défauts propres à la franchise.