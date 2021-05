Back 4 Blood présente son système de cartes

Reporté il y a quelques semaines,s'est donc permis de lever le pied sur sa communication et revient aujourd'hui avec un trailer pour évoquer son système de « cartes ».Car même si le jeu jouera la carte de l'aléatoire comme dans(de la même team, il faut le savoir), cette suite spirituelle en ajoutera une couche avec des modificateurs qui interviendront en fonction de vos actions via l'IA qui est une sorte de maître du jeu, sachant que les joueurs bénéficieront de leurs propres cartes pour tenter de palier aux plus gros malus.Sortie attendue pour le 12 octobre sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).