Monster Hunter Rise passe les 6 millions

Dernier phénomène Switch en date,n'en finit plus de montrer toute sa voracité avec désormais 6 millions de ventes après environ un mois sur le marché, permettant de solidifier sa place d'actuel quatrième plus gros succès de l'histoire de la franchise derrière (dans l'ordre)etLes deux derniers cités tournant autour des 8 millions, aucun doute quefinira par les dégommer pendant quea bien peu de choses à craindre avec quasiment 17 millions, lui qui était déjà à 7,5 millions un mois après son lancement (mais sur deux supports).vient justement d'accueillir sa première MAJ de contenu (on vous remet la BA si vous n'étiez pas là hier), en a déjà une autre programmée pour la fin du mois prochain et quoi qu'il arrive, bénéficiera d'un renfort coté ventes avec le lancement d'une version PC en début d'année prochaine.