NieR Replicant Remaster balance son intro

Encore un nouveau trailer pouret plus précisément la cinématique d'ouverture qui sera en deux versions qui seront lues en alternance : la « Replicant » et la « Gestalt », même si les skins, musiques et doublages s'adapteront visuellement au statut de ce remake entièrement consacré à la version Replicant.Encore un tout petit peu de patience : ça sort vendredi sur PC, PS4 & One.