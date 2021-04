NieR Replicant Remaster dévoile ses bonus

Quelques jours nous séparent du lancement du remaster de(c'est pour ce vendredi sur PC/PS4/One) et Square Enix en publie quelques visuels et une bande-annonce pour faire le point sur le contenu additionnel par rapport à l'original, tout cela en plus du polish technique et sonore qui ne se refuse pas 11 ans après le lancement :- Le donjon « 15 Nightmares » directement inclus.- Retour du « protagoniste US ».- 2 costumes « Kabuki » et « Samurai »- 4 packs tenues/armes tirés de(en plus des musiques et doublages).- Chapitre inédit « Mermaid » entièrement jouable avec un boss, alors que ce n'était qu'une petite histoire simplement contée dans l'épisode d'origine.