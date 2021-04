Street Fighter V : Rose fait son entrée

Deuxième représentant du cinquième et ultime Pass de, Rose de la saga « Alpha » a donc fait son entrée sur le ring depuis quelques heures et en voici un dernier trailer pour marquer le coup et surtout montrer ses différentes capacités dans les différents V-Trigger, V-Skill et V-Gauge.Le personnage est accompagné de son décor évidemment inclus dans le Pass en question même s'il sera possible d'acheter tout cela séparément avec des vrais sous ou de la Fight Money, en attendant l'arrivée de Oro puis Akira dans le courant de l'été, avant d'ouvrir les projecteurs sur le tout dernier combattant qui reste encore maintenu dans le secret.