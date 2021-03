Monster Hunter Rise précise sa feuille de route, incluant le Rathalos supérieur et une nouvelle fin

Comme nous l'indiquions dans le test plus tôt cette semaine,est (à l'instant du précédent épisode) un jeu à suivi qui est donc amené à gonfler son contenu les mois allant, et c'est par ce trailer de lancement que Capcom affine ses intentions.Car nous savions qu'une grosse MAJ devait arriver à la fin du mois d'avril et ce sera en fait plus précisément la 2.0 avec au programme :- Le retour du Chameleos comme précédemment annoncé.- L'arrivée du Rathalos « Supérieur ».- De nouveaux monstres inédits (encore à dévoiler).- Un système pour aller techniquement au-delà du Rang 7.Et ça commence déjà à parler du 3.0 à venir prochainement, encore sans date avec :- Toujours plus de monstres dont des inédits- Une nouvelle fin