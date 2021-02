Dan lance l'ultime saison de Street Fighter V

On a terminé la semaine avec une actualité assez riche coté baston, et c'est avec un peu de retard quedéboule en levant le doigt pour signaler que lui aussi à un petit truc à proposer, et plus exactement une nouvelle vidéo de présentation pour Dan Hibiki que les joueurs accueilleront aujourd'hui même, aux cotés d'une nouvelle MAJ coté équilibrage.Capcom qui avait fait il y a quelques jours un point sur la cinquième et ultime saison de son jeu lancé il y a cinq ans, avec au programme deux Pass.Le Character Pass classique (24,99€) :- Les 5 persos à venir, et leurs stages- Le fameux Eleven- 3 à 10 coloris par persos- 5 costumes spéciaux- Un thème PS4 ou SteamLe Premium Pass (39,99€) :- Le contenu du Character Pass- 26 costumes- 2 stages de plus- Tout un tas de coloris- 100.000 points de Fight Money