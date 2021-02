Mario Golf : Super Rush annoncé sur Switch

Après le tennis, il était tout naturel que la Switch accueille une autre discipline à la petite balle, avec donc unannoncé pour le 25 juin avec un premier trailer que voici.On ne va pas vous refaire l'histoire du golf mais on résumera pour l'heure ce nouvel épisode par la présence d'un mode « Story » avec un increvable Mii, un mode spécial qui permettra de jouer à plusieurs en simultané avec des pouvoirs pour rejoindre plus rapidement votre objectif, et enfin la promesse de pouvoir y jouer aussi bien en local qu'en ligne.