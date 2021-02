La Ninja Gaiden : Master Collection est confirmée

Pas de surprise vu les nombreux leaks sur le sujet : laa été officialisée par Koei Tecmo et vous y retrouverez donc les versions « Sigma » des deux premiers épisodes, et la « Razor's Edge » du troisième, en ajoutant d'ailleurs une collaboration vous permettant de récupérer un skin de Ryu Hayabusa dès aujourd'hui dans(PC, PS5, PS4).Donc ça sort pour le 10 juin sur PC/PS4/Switch et à défaut de mieux, notez Fumihiko Yasuda (Team Ninja) « espère » un jour pouvoir nous parler du prochain épisode, sans dire clairement s'il est ou non en chantier.