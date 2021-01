Returnal s'offre un nouveau trailer (gameplay)

Housemarque nous offre une nouvelle bande-annonce de gameplay pour, son prochain projet qui sera le plus ambitieux à ce jour, délaissant l'aspect purement arcade purement cher au cœur de l'équipe pendant plusieurs années, pour à la place un rogue-like à haut budget.Pour rappel, vous y incarnerez Sélène, une astronaute échouée sur la mystérieuse planète d'Atropos qui change constamment sa topographie, pendant que notre héroïne amnésique va plonger dans une boucle temporelle en revenant après chaque échec au point de départ, mais avec davantage de souvenirs (et donc de compétences) pour toujours aller plus loin et comprendre la nature et les vestiges du monde qui l'entoure.Sortie prévue le 19 mars sur PlayStation 5.