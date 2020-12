Du gameplay pour Ghosts'n Goblins Resurrection

On ne croule pas sous l'ambition, ne serait-ce que d'un point de vue technique, maisaura au moins le mérite de faire acte de présence pour fêter les 35 ans de la franchise, donc depuis ses débuts en salle d'arcade.On parle ici d'une sorte de « relecture » qui reprendra évidemment les mécaniques de gameplay d'époque, mais avec de nouveaux ennemis et surtout de nouvelles armes (et donc capacités associées).Pendant que les puristes hurleront au scandale devant la présence de modes de difficulté donc un qui offrira des vies illimitées, on se dira tout de même qu'avec un prix de 29,99€ (et uniquement en dématérialisé), il faudra vraiment être fan pour être au rendez-vous le 25 février prochain.