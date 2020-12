Returnal : trailer et date de sortie

L'annonce avait été leakée hier dans la journée et c'est donc confirmé :sortira bien le 19 mars prochain, exclusivement sur PlayStation 5, et a droit à son nouveau trailer dont l'introduction a cassé quelques espoirs (mais bon…).Bref, pour rappel, c'est le nouveau projet de Housemarque et surtout le premier titre du développeur qui s'éloignera du genre arcade pour du TPS roguelike qui tentera d'exploiter au mieux toutes les features de la Dual Sense.