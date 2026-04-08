NateTheHate : le prochain State of Play n'attendra pas le festival de juin NateTheHate : le prochain State of Play n'attendra pas le festival de juin

NateTheHate, l'un des insiders les plus surveillés du moment, délaisse un peu le secteur Nintendo histoire d'éviter de croiser des yakuzas au coin de la rue, pour s'attarder cette fois sur Sony nous pas pour un gros leak mais tout de même une information intéressante : le prochain « State of Play » aura lieu « bien avant juin ».



Pas de précisions quant à la date ni au contenu, et plutôt qu'une salve de jeux, on peut tout simplement imaginer un show spécialement dédié pour Marvel's Wolverine (15 septembre) dont des nouvelles sont promises pour ce printemps.