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NateTheHate : le prochain State of Play n'attendra pas le festival de juin
NateTheHate, l'un des insiders les plus surveillés du moment, délaisse un peu le secteur Nintendo histoire d'éviter de croiser des yakuzas au coin de la rue, pour s'attarder cette fois sur Sony nous pas pour un gros leak mais tout de même une information intéressante : le prochain « State of Play » aura lieu « bien avant juin ».

Pas de précisions quant à la date ni au contenu, et plutôt qu'une salve de jeux, on peut tout simplement imaginer un show spécialement dédié pour Marvel's Wolverine (15 septembre) dont des nouvelles sont promises pour ce printemps.
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publié le 08/04/2026 à 13:58 par Gamekyo
commentaires (8)
altendorf publié le 08/04/2026 à 14:03
A prendre avec des pincettes, mais il se pourrait qu'il ait lieu le 16 avril.
salahkabyle75 publié le 08/04/2026 à 14:31
Je mise pour le mois de mai sur et certains
liberty publié le 08/04/2026 à 15:33
Vivement Wolverine, depuis Spiderman 2 j'ai pas l'impression d'avoir vue un bon jeu d'action Sony PlayStation
magneto860 publié le 08/04/2026 à 16:48
On peut imaginer aussi l'annonce de l'augmentation des abos à compter du mois de juin. On verra...
ouroboros4 publié le 08/04/2026 à 17:35
Nate parle du 16 avril

https://x.com/i/status/2041924213242507764
xynot publié le 08/04/2026 à 17:40
magneto860 parle pas de malheur
altendorf publié le 08/04/2026 à 19:08
ouroboros4 Marrant d'en avoir entendu parler avant lui ^^
rider288 publié le 08/04/2026 à 19:28
Un State of Play en Avril ? What
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Marvel's Wolverine
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Nom : Marvel's Wolverine
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Insomniac Games
Genre : action
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