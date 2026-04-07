Pillars of Eternity : le mode Tour par Tour disponible, mais pas pour les consoleux

Après une période de bêta de quelques mois,accueille officiellement une mise à jour majeure plus de 10 ans après sa sortie, précisément le mode Tour par Tour (déjà disponible dans le deuxième épisode), permettant ainsi d'attirer même après l'heure ceux qui préfèrent la formule Larian vue dans leset bien entendu. Bien entendu, ce mode offre un rééquilibrage total en plus de corriger de vieux bugs oubliés.C'est bien joli mais il y a un gros MAIS : cette mise à jour ne sera proposée qu'aux joueurs PC, quand bien même ce type de gameplay est en parfaite adéquation avec la manette. Et la raison est aussi simple que malheureuse puisque Obsidian ne possède tout simplement pas le code source des versions PlayStation/Xbox, non pas parce qu'il a été perdu, mais parce qu'à l'époque (donc bien avant le rachat par Xbox), ce n'est pas Obsidian qui s'en est occupé mais une des branches de Paradox Interactive.Quant à la version Switch, on ignore tout simplement qui est réellement le développeur, le portage étant le fruit d'un partenariat avec l'éditeur Versus Evil qui a fermé ses portes en 2023.