Une partie de la survie de Star Wars Eclipse dépend du succès d'un jeu qui fait un flop
On en parlait pas plus tard qu'hier avec State of Decay 3 mais dans la (grande) famille des jeux annoncés beaucoup trop tôt, parlons aujourd'hui grâce aux sources de Insider Gaming d'un certain Star Wars Eclipse officialisé lors des Game Awards 2021, avec directement une belle impression jusqu'à ce qu'on apprenne que nous en étions encore à l'ordre du concept (le trailer était surtout là pour attirer les investisseurs).
Et depuis le silence perdure et pour cause : selon les sources du site précité, si « une bonne partie du jeu est terminée », ce qui reste à boucler avance « très lentement » et qu'à ce stade, ou en tout cas pour ce qu'il en était en décembre dernier, il faudra attendre encore « plusieurs années ». Rappelons que des membres ici présents ont soufflé fort quand, suite au reveal de 2021, Tom Henderson évoquait qu'il faudrait patienter 4 ans « minimum ».
Et encore, ce n'est pas le pire. Les mêmes sources ont indiqué que Quantic Dream souhaitait un agrandissement de l'équipe pour accélérer le chantier, mais NetEase compterait d'abord sur un succès de Spellcasters Chronicles (un petit MOBA 3V3 de Quantic) pour poursuivre ou non le financement. On parle du jeu actuellement en Early Access qui, au moment d'écrire ces lignes, a 52 joueurs en ligne.
publié le 07/04/2026 à 06:27 par Gamekyo
C’est magnifique de voir toutes ces boites ayant racheté quasi tous les studios occidentaux, leur demander de developper des jeux qui n’ont rien à voir avec leur ADN.
Les studios ferment, les licences restent chez des incompétents et on revoit plus tel ou tel jeu.
Faudrait lister tous les jeux morts dans l’oeufs depuis le l’arrêt du COVID
D'un côté, y en a qui pratique ce genre de truc, et de l'autre y en a qui annonce des jeux la viell de la sortie.....
Il y a un juste milieu quand même.
J'espère qu'il sortira et que ce n'était pas que du vapoware
Je crois que le moment est venu de lancer un second run de Detroit... difficile de me souvenir des choix du précédent....faudra réviser tout ça...
Les 3 là, ce sont littéralement les seuls mecs qui vont à l'encontre du basique "l'offre répond à la demande". Ils savent où l'argent facile est, mais ils se disent "non, faisons autre chose".
Maintenant il ya de sacrés flop sur flop et sa se voit , c'est quasiment systématique, sony l'a même bien remarqué et microsoft ne s'est par contre eux pas trop lancer sur ce segment il faut le souligner. et nintendo encore moins.
Et l'autre gros problème en sus de cela c'est le cout pharaonique et la perte de compétence (covid ? teletravail) qui font que les jeux mettent une éternité a sortir , la ou en comparaison des petits studios arrivent a faire de gros jeux pour beaucoup beaucoup moins chère (claire obscur, crimson... )
À partir du moment où leur avenir dépend d'une daube morte née, c'est clairement terminé pour eux. Quel gâchis...
Il a fallu 4 ans entre Jedi Fallen Order (2019) et Survivor (2023), mais qu'est-ce qui se passe pour que ce soit aussi long ?!
Manquerait plus que ces jeux rencontrent une contre performance et c'est rideau.
Mais tenir un tel discours aujourd'hui relève des heures les plus sombres.
On va pas me faire croire que 8 ans après le jeu est encore qu'au début de prod et qu'il lui reste encore 4 ans...