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Une partie de la survie de Star Wars Eclipse dépend du succès d'un jeu qui fait un flop
On en parlait pas plus tard qu'hier avec State of Decay 3 mais dans la (grande) famille des jeux annoncés beaucoup trop tôt, parlons aujourd'hui grâce aux sources de Insider Gaming d'un certain Star Wars Eclipse officialisé lors des Game Awards 2021, avec directement une belle impression jusqu'à ce qu'on apprenne que nous en étions encore à l'ordre du concept (le trailer était surtout là pour attirer les investisseurs).

Et depuis le silence perdure et pour cause : selon les sources du site précité, si « une bonne partie du jeu est terminée », ce qui reste à boucler avance « très lentement » et qu'à ce stade, ou en tout cas pour ce qu'il en était en décembre dernier, il faudra attendre encore « plusieurs années ». Rappelons que des membres ici présents ont soufflé fort quand, suite au reveal de 2021, Tom Henderson évoquait qu'il faudrait patienter 4 ans « minimum ».

Et encore, ce n'est pas le pire. Les mêmes sources ont indiqué que Quantic Dream souhaitait un agrandissement de l'équipe pour accélérer le chantier, mais NetEase compterait d'abord sur un succès de Spellcasters Chronicles (un petit MOBA 3V3 de Quantic) pour poursuivre ou non le financement. On parle du jeu actuellement en Early Access qui, au moment d'écrire ces lignes, a 52 joueurs en ligne.
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publié le 07/04/2026 à 06:27 par Gamekyo
commentaires (20)
keiku publié le 07/04/2026 à 06:42
L'industrie du jv aujourd'hui... c'est presque un running gag
akinen publié le 07/04/2026 à 06:51
« NetEase compterait d'abord sur un succès de Spellcasters Chronicles (un petit MOBA 3V3 de Quantic) pour poursuivre ou non le financement ».

C’est magnifique de voir toutes ces boites ayant racheté quasi tous les studios occidentaux, leur demander de developper des jeux qui n’ont rien à voir avec leur ADN.

Les studios ferment, les licences restent chez des incompétents et on revoit plus tel ou tel jeu.

Faudrait lister tous les jeux morts dans l’oeufs depuis le l’arrêt du COVID
ravyxxs publié le 07/04/2026 à 07:38
cyr publié le 07/04/2026 à 07:46
Une bonne cinématique en image de synthèse, et aujourd'hui on est guerre plus avancé...


D'un côté, y en a qui pratique ce genre de truc, et de l'autre y en a qui annonce des jeux la viell de la sortie.....


Il y a un juste milieu quand même.
sasquatsch publié le 07/04/2026 à 08:08
Et bin....moi qui l'attends ferme...
J'espère qu'il sortira et que ce n'était pas que du vapoware
Je crois que le moment est venu de lancer un second run de Detroit... difficile de me souvenir des choix du précédent....faudra réviser tout ça...
grievous32 publié le 07/04/2026 à 08:18
Si c'est vrai, les mecs sont ULTRA cons. A l'instar de Warner Bros qui refuse de faire le Snyderverse ou Capcom qui refuse de faire le remake de Dino Crisis, là on a des mecs qui ont la licence Star Wars, avec un truc frais et nouveau avec Eclipse qui a fait force impression à son annonce, et ils se disent pas que parmi tous leurs projets, c'est CELUI-CI spécifiquement qui va leur rapporter le plus de thune, parce qu'il est attendu et surtout DEMANDE par les gens.

Les 3 là, ce sont littéralement les seuls mecs qui vont à l'encontre du basique "l'offre répond à la demande". Ils savent où l'argent facile est, mais ils se disent "non, faisons autre chose".
gameslover publié le 07/04/2026 à 08:28
Entre lui et le remake de KOTOR, lequel sera annulé en premier ? dépriment ...
piratees publié le 07/04/2026 à 08:29
fallait resté chez Sony, allez les gars ciao et merci pour les jeux précédent
raoh38 publié le 07/04/2026 à 08:32
Tout sa parce que tous ces financiers écoutent les cabinets de "conseil" qui leur présentent la part des gaaz et les benefices potentielles énormes face a du jeu solo classique...sauf que dans la réalité il y a quelques élus et même cela sont en chute... tant que ce sont des mecs qui viennent mettre de l'argent pour cela car ils croient qu'ils vont cartonner en écoutant les mauvaises personnes sa ne pourra pas fonctionner...
Maintenant il ya de sacrés flop sur flop et sa se voit , c'est quasiment systématique, sony l'a même bien remarqué et microsoft ne s'est par contre eux pas trop lancer sur ce segment il faut le souligner. et nintendo encore moins.
Et l'autre gros problème en sus de cela c'est le cout pharaonique et la perte de compétence (covid ? teletravail) qui font que les jeux mettent une éternité a sortir , la ou en comparaison des petits studios arrivent a faire de gros jeux pour beaucoup beaucoup moins chère (claire obscur, crimson... )
rogeraf publié le 07/04/2026 à 08:49
C'est sur, l'attente est longue. Y a quasi une Gen qui est passée ... Ca doit etre l'opti switch 2 qui doit etre compliquée
icebergbrulant publié le 07/04/2026 à 09:42
L’éclipse solaire s’est transformée en éclipse financière
giru publié le 07/04/2026 à 10:01
On est donc supposé comprendre que Quantic Dreams va bientôt fermer et SW Eclipse être annulé?

À partir du moment où leur avenir dépend d'une daube morte née, c'est clairement terminé pour eux. Quel gâchis...
grospich publié le 07/04/2026 à 10:11
Ça fait 8 ans depuis Detroit Become Human, bordel.
Il a fallu 4 ans entre Jedi Fallen Order (2019) et Survivor (2023), mais qu'est-ce qui se passe pour que ce soit aussi long ?!
rider288 publié le 07/04/2026 à 10:22
Giru, j'ai entendu parler de ventes. Pas de fermeture.
oreillesal publié le 07/04/2026 à 10:47
Une génération ne suffit plus à couvrir des temps de dev de plus en plus long et coûteux, enrobé de promesses mensongères.
Manquerait plus que ces jeux rencontrent une contre performance et c'est rideau.
raioh publié le 07/04/2026 à 12:22
Propre
guyllan publié le 07/04/2026 à 14:41
oreillesal Paradoxalement, certains préfèrent accepter des délais de développement interminables et coûteux (qui se répercutent sur le prix des jeux et leur contenu) ou même carrément la fermeture de studios, plutôt que d’admettre que les progrès de l’IA pourraient en partie pallier ces difficultés. Toutes les semaines on parle de fermetures de studios et il faut trouver des solutions concrètes à cette crise.
rendan publié le 07/04/2026 à 16:33
N'importe quoi
oreillesal publié le 07/04/2026 à 16:38
guyllan je pense aussi que l'utilisation de l'IA pourrait alléger la charge de travail des dev est peut être accélérer certains process.
Mais tenir un tel discours aujourd'hui relève des heures les plus sombres.
weik publié le 07/04/2026 à 18:27
C'est forcément une intox, il est sortie en 2018 detroit become human...

On va pas me faire croire que 8 ans après le jeu est encore qu'au début de prod et qu'il lui reste encore 4 ans...
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Star Wars Eclipse
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Nom : Star Wars Eclipse
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Quantic Dream
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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