Une partie de la survie de Star Wars Eclipse dépend du succès d'un jeu qui fait un flop Une partie de la survie de Star Wars Eclipse dépend du succès d'un jeu qui fait un flop

On en parlait pas plus tard qu'hier avec State of Decay 3 mais dans la (grande) famille des jeux annoncés beaucoup trop tôt, parlons aujourd'hui grâce aux sources de Insider Gaming d'un certain Star Wars Eclipse officialisé lors des Game Awards 2021, avec directement une belle impression jusqu'à ce qu'on apprenne que nous en étions encore à l'ordre du concept (le trailer était surtout là pour attirer les investisseurs).



Et depuis le silence perdure et pour cause : selon les sources du site précité, si « une bonne partie du jeu est terminée », ce qui reste à boucler avance « très lentement » et qu'à ce stade, ou en tout cas pour ce qu'il en était en décembre dernier, il faudra attendre encore « plusieurs années ». Rappelons que des membres ici présents ont soufflé fort quand, suite au reveal de 2021, Tom Henderson évoquait qu'il faudrait patienter 4 ans « minimum ».



Et encore, ce n'est pas le pire. Les mêmes sources ont indiqué que Quantic Dream souhaitait un agrandissement de l'équipe pour accélérer le chantier, mais NetEase compterait d'abord sur un succès de Spellcasters Chronicles (un petit MOBA 3V3 de Quantic) pour poursuivre ou non le financement. On parle du jeu actuellement en Early Access qui, au moment d'écrire ces lignes, a 52 joueurs en ligne.