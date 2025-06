Le scénariste Chris Avellonne (ex Obsidian) rejoint le studio d'Adam Williams (ex Quantic Dream) Le scénariste Chris Avellonne (ex Obsidian) rejoint le studio d'Adam Williams (ex Quantic Dream)

On ne sait toujours pas où en est Star Wars Eclipse mais son ancien scénariste Adam Williams, parti fondé Republic Games avec le soutien financier de Krafton pour un « RPG Dark Fantasy », vient de s'offrir une recrue de choix dans le secteur de la narration : Chris Avellonne, ancienne grosse pointure de Obsidian jusqu'à être concepteur de Fallout New Vegas, apportant ensuite son aide à Larian Studios pour les deux Divinity Original Sins, quelques temps avant d'avoir été rejeté du milieu pour accusations de harcèlement sexuel avant que les deux accusatrices ne se rétractent finalement en 2023.



L'occasion de rebondir, et d'attendre d'autant plus des nouvelles de ce mystérieux RPG dont une seule information a filtré jusqu'à présent : le couple Bryan et Amelia Dechart (apparu dans Detroit : Become Human) sera au casting de cette nouvelle licence.