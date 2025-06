[RUMEUR] Red Dead Redemption 2 : la confirmation des rumeurs d'ici la fin de semaine prochaine ?

S'amusant sur un stream de, parce qu'il a le droit, Rob Wiethoff a teasé des nouvelles autour de la licence et si on l'écoute, c'est parce qu'il est quand même le doubleur de John Marston.Et sans décrire le contenu, l'homme se montre particulièrement éloquent en déclarant que quelque chose de « très excitant » autour de la licence sera révélé par Rockstar la semaine prochaine, « certainement avant vendredi », mais qu'il ne peut évidemment en dire plus.Vu les derniers leaks en date, ne nous étonnons pas d'une officialisation d'une upgrade PS5/XBS (il serait temps) deen plus d'une version Switch 2.