Nixxes a partagé plus détails sur les améliorations qu'ils ont apporté pour le remaster d'Horizon Zero Dawn :-Pour amener la végétation dans le remaster au même niveau de qualité que dans Horizon Forbidden West, nous avons amélioré les shaders, les textures, la géométrie et l'interaction de la végétation. Nous avons évalué tous les éléments de la végétation dans Horizon Zero Dawn et les avons mis à niveau avec toutes ces nouvelles features. Nous avons fait cela pour des centaines de plantes, buissons, fleurs et arbres. "Nous avons examiné les biomes du jeu original et les avons comparés à leur concept art. Nous avons trouvé des endroits que nous pourrions améliorer et se rapprocher de l’intention initiale, le biome de la forêt tropicale en étant un bon exemple. Grâce à une technologie procédurale puissante, nous avons rajouté de la nouvelle véfétation et élevé la qualité et la densité à de nouveaux sommets. Les berges de la rivière ont également été améliorées avec plus de biodiversité pour les rapprocher de l'intention originale, comme le montre le concept art.-Développer le jeu pour la PS5 nous a permis d'exploiter la quantité accrue de mémoire disponible, ce qui nous a permis d'augmenter considérablement le nombre de personnages non-joueurs. Nous avons ajouté beaucoup plus d'endroits où les PNJ peuvent se tenir debout, s'asseoir, travailler et répondre à leurs besoins. Nous avons donné des horaires plus variés pour augmenter la circulation et la vie dans les différentes zones.-Nous avons commencé par remplacer tous les matériaux de terrain d'Horizon Zero Dawn par leurs nouveaux homologues d'Horizon Forbidden West. Ce n'était que la première étape, car les matériaux de terrain de la suite ne correspondaient pas toujours à l'esthétique d'origine. Pour résoudre ce problème, nous avons soigneusement peaufiné et Nous avons peaufiné chaque matériau de terrain pour qu'il corresponde étroitement à l'apparence et à la convivialité du jeu original, tout en conservant la fidélité visuelle des matériaux de terrain dans Horizon Forbidden West.-En plus de mettre à jour toutes les textures et tous les matériaux du terrain, nous avons incorporé des fonctionnalités telles que la neige et le sable déformables. La déformation de la neige a été introduite pour la première fois dans l'extension Frozen Wilds, mais dans la version remasterisée, vous trouverez également cette fonctionnalité en dehors de cette zone.-Un grand changement dans Horizon Zero Dawn Remastered est l'ajout de plus de 10 heures de données de motion capture supplémentaires pour les personnages, réalisées et capturées par Guerrilla lors de leur scène de capture de mouvement à Amsterdam, rendant les conversations du jeu beaucoup plus vivantes et conformes à celles d'Horizon Forbidden West.« Parallèlement à l'animation corporelle mise à jour, de nouvelles animations faciales ont été capturées pour les conversations. Au départ, cela était considéré comme un simple « écrasement et remplacement », mais après avoir vu certains des résultats, nous avons décidé de créer une pipeline pour pouvoir modifier les animations faciales mises à jour.-L'équipe Atmospherics de Guerrilla a recréé les vastes paysages nuageux d'Horizon Zero Dawn dans le nouveau système cloud Nubis d'Horizon Forbidden West. La cerise sur le gâteau a été la création du nuage volcanique dans l'extension Frozen Wilds, en utilisant une combinaison des dernières innovations en matière de rendu de nuages ​​de voxels, lancées pour la première fois dans l'extension Burning Shores pour Horizon Forbidden West, et des effets visuels de particules traditionnels.-Pour utiliser les fonctionnalités améliorées au maximum, nous avons révisé tous les paramètres atmosphériques qui contrôlent les biomes dans le monde du jeu. Cela inclut la modification des intensités lumineuses en valeurs de rendu basé sur la physique. Cela est vrai pour le soleil et la lune elle-même, mais également un éclairage détaillé dans des zones telles que des grottes et des ruines que les joueurs peuvent explorer. Pensez au brouillard, à la couleur du soleil, à l'intensité de la lueur, etc.-Avec l'éclairage des cinématiques et des conversations, nous voulions faire correspondre la direction artistique et la qualité visuelle d'Horizon Forbidden West. Ceci, combiné à toutes les animations mises à jour, aux captures de mouvement et aux prises de vue de la caméra, signifiait que nous avons construit tout l'éclairage cinématographique dans le remaster à partir de zéro. .-Horizon Zero Dawn Remastered propose des améliorations significatives des modèles de personnages et de leur réaction à l'éclairage. De nombreuses améliorations dans des domaines tels que les détails, les tons chair, la qualité des cheveux et les tenues ont été reprises d'Horizon Forbidden West.-Dans Horizon Zero Dawn, seul le modèle de personnage d'Aloy réagit aux éléments environnementaux comme la météo. Pour le remaster, nous voulions donner à tous les personnages compagnons le même niveau d'interaction pour apporter cette sensation cinématographique au monde entier. Par exemple, vous allez désormais voyez Aloy et ses compagnons réagir au temps chaud et froid.Franchement pour une upgrade de 10 euros quand on a déjà le jeu c'est quand-même pas mal. Je suis assez curieux de voir quels prochains projets de ce genre Nixxes va réaliser.