Capcom : le beau bilan des ventes du Q1 2025 Capcom : le beau bilan des ventes du Q1 2025

Comme à chaque trimestre, Capcom a mis à jour la liste de ses million-seller, avec une entrée remarquée à la date arrêtée du 31 mars 2025, Monster Hunter Wilds forcément, déjà adjugé à plus de 10 millions de ventes.



Notons également que la version Switch de Resident Evil 4 a passé le million comme sur bien d'autres supports, et que l'on peut sérieusement se demander si l'éditeur laissera un jour sa chance à un Dragon's Dogma III.



(entre parenthèses les ventes en Q1 2025)



- Monster Hunter World : 21,5 millions (+ 200.000)

- Monster Hunter World : Iceborne : 15,2 millions (+ 300.000)

- Monster Hunter Rise : 17,1 millions (+ 400.000)

- Monster Hunter Rise : Sunbreak : 9,8 millions (+ 400.000)

- Monster Hunter Wilds : 10,1 millions (NEW)



- Resident Evil 2 Remake : 15,4 millions (+ 400.000)

- Resident Evil 7 : 14,7 millions (+ 300.000)

- Resident Evil Village : 11,3 millions (+ 400.000)

- Resident Evil 4 Remake : 9,9 millions (+ 700.000)

- Resident Evil 3 Remake : 9,9 millions (+ 300.000)

- Resident Evil 4 HD (Switch) : 1 million (NEW)



- Devil May Cry 5 : 9,1 millions (+ 200.000)

- Street Fighter 6 : 4,6 millions (+ 200.000)

- Dragon's Dogma II : 3,7 millions (+ 200.000)

- The Great Ace Attorney Chronicles : 1,2 million (+ 100.000)