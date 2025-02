Dragon Ball Z Kakarot : premiers visuels et périodes de lancement pour les extensions Daima

Très endurant dans le temps lui aussi et fort de plus de 8 millions de ventes,prendra comme on le savait déjà une dernière vague de contenu (la quatrième) avec un nouveau pass à 34,99€ fait de deux extensions (et d'un pack d'objets) entièrement consacré à Dragon Ball Daima dont l'anime prendre d'ailleurs fin vendredi soir.La première partie arrivera dans le courant de l'été, l'autre début 2026, et voici quelques visuels.