Une démo pour House of the Dead 2 Remake

Si vous avez quelques minutes devant vous, peut-être souhaiteriez-vous essayer la démo jouable surprise depubliée à l'instant sur PC dans le cadre du Steam Next Fest. Vous y trouverez le premier stage, en solo comme en coopération.La refonte complète arrivera elle pour le printemps 2025 sur tous les supports et comme souvent avec Forever Entertainment, on apprendra à se méfier du résultat « au lancement », la boîte étant coutumière des nombreuses mises à jour pour offrir avec le temps le résultat souhaité de base.