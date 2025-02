Charts US : le retour de FFVII Rebirth Charts US : le retour de FFVII Rebirth

Circana met en ligne son premier rapport de l'année pour les USA (donc pour janvier 2025) où les choses commencent comme elles se sont terminées en 2024, avec une inexorable chute du marché hardware. La PlayStation 5 est en baisse de 38 % par rapport à janvier l'année dernière, tandis que Xbox Series et Nintendo Switch perdent chacune 50 % de leur quota. Plus problématique pour l'une que pour l'autre on sait…



En petites infos :



- Black Ops 6 se maintient naturellement à la première place, aussi bien sur le marché global que sur le top PS5 (deuxième sur Xbox Series). Effet Game Pass oblige, il fut le jeu le plus joué sur Xbox en janvier (deuxième sur PS5).

- Comme annoncé, FFVII Rebirth s'est offert un joli lancement sur PC, permettant un boost de 53 places par rapport à son classement en décembre.

- Sniper Elite Resistance passe inaperçu (mais il n'avait que 2 jours de référencement) tandis que l'on ignore si Circana possédait les données pour Eternal Strands (par son statut indépendant).





MEILLEURES VENTES POUR JANVIER 2025

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Call of Duty : Black Ops 6

2. Madden NFL 25

3. Final Fantasy VII Rebirth (+53)

4. EA Sports FC 25

5. Minecraft

6. Marvel's Spider-Man 2

7. EA Sports College Football 25

8. Donkey Kong Country Returns HD (NEW)

9. Hogwarts Legacy

10. Sonic X Shadow Generations



11. Helldivers II

12. Astro Bot

13. Dragon Ball : Sparking Zero

14. Super Mario Party Jamboree

15. Elden Ring

16. FFVII Remake & Rebirth Twin Pack

17. Mario Kart 8 Deluxe

18. The Crew Motorfest

19. UFC 5

20. It Takes Two