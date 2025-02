La franchise Need for Speed mise en pause La franchise Need for Speed mise en pause

Malgré des déboires à la chaîne depuis bien trop d'années, la franchise Need for Speed n'est aucunement enterrée, et Electronic Arts promet d'ailleurs qu'elle reviendra à l'avenir, de nouveau entre les mains de Criterion avec l'endurant Unbound (en terme de suivi).



Mais pour l'heure, nous n'en sommes qu'au stade des idées, la totalité du studio étant en aide au développement sur le prochain Battlefield dont nous aurons des nouvelles incessamment sous peu. Need for Speed amorce donc de fait la plus longue pause depuis ses débuts en 1994, et on continue de se demander pourquoi le studio n'a jamais eu la chance de retenter le coup pour un petit Burnout.