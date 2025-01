Un boost de 30% pour l'audience Game Pass PC Un boost de 30% pour l'audience Game Pass PC

En complément du rapide rapport fiscal délivré hier en toute fin de journée, le PDG de Microsoft Satya Nadella a indiqué aux investisseurs que Black Ops 6 fut (sans surprise) le jeu le plus vendu aussi bien sur supports PlayStation que Xbox lors du dernier trimestre 2024, en plus d'incarner le meilleur lancement de l'histoire de la franchise en terme d'audience (merci le Game Pass).



Egalement :



- Indiana Jones et le Cercle Ancien a attiré plus de 4 millions de joueurs.

- Trimestre record pour les revenus Game Pass.

- Augmentation de 30 % du nombre d'abonnés Game Pass sur PC.

- L'audience Cloud Gaming continue d'être en hausse, représentant en fin d'année quelques 140 millions d'heures de jeu en streaming.