Capcom : son top 10 des meilleures ventes sur les 9 derniers mois (sans Dragon's Dogma II)

Capcom nous fait son point fiscale avec trois trimestres (depuis le 1er avril 2024) en baisse d'un bon 35 % sur les bénéfices par rapport à 2023 mais l'éditeur s'en moque éperdument : le messie Monster Hunter Wilds arrive et devrait à lui seul permettre à Capcom de maintenir ses objectifs (records, pour la 12e année de suite). Ce nouvel épisode, actuellement au sommet des Most Wanted Steam, a pour objectif environ 10 millions de ventes sur un mois. Ça ne déconne pas.



Capcom en profite pour lâcher un top 10 de ses meilleures ventes (avril à décembre 2024) où l'on remarquera comme de coutume que c'est le back-catalogue qui continue de fournir l'essentiel des revenus, et donc une mauvaise nouvelle : malgré ses 3 millions de ventes, le titre est incapable d'assurer sur le suivi et a fait donc moins de chiffres sur 9 mois qu'un vieillot Devil May Cry 5 (mais aux promos plus intéressantes certes). D'où l'absence d'extension ?



1) Monster Hunter World : 2,79 millions (28,12 millions)

2) Monster Hunter World : Iceborne : 2,33 millions (14,93 millions)

3) Monster Hunter Rise : 2,05 millions (16,79 millions)

4) Resident Evil 4 Remake : 2,04 millions (9,23 millions)

5) Monster Hunter Rise : Sunbreak : 1,74 million (10,96 millions)

6) Resident Evil Village : 1,16 million (10,96 millions)

7) Street Fighter 6 : 1,09 million (4,4 millions)

8) Resident Evil 7 : 1,06 million (14,46 millions)

9) Resident Evil 2 Remake : 1,05 million (15,03 millions)

10) Devil May Cry 5 : 979.000 (8,96 millions)