FuturLab abandonne PowerWash Simulator VR

La voie de la VR reste semée d'embûches et même si FutureLab a pris plaisir à nous laisser pratiqueravec un casque sur la tête pour mieux s'immerger dans le nettoyage de masse, la réalité est là : c'est toute une équipe qui planche sur le suivi, pour peu de retours sur le plan financier.Et parce que le développeur n'allait pas prendre le risque de virer à l'avenir la team VR alors même que la principale cherche à recruter, la décision fut prise d'abandonner simplement ce secteur pour répartir les employés concernés dans des postes vacants.n'aura donc plus de mise à jour, et ne sera de fait pas compatible avec les futurs DLC, comme celui à venir sur