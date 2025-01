[RUMEUR] Le Gummy Bears de Bungie serait un mélange entre du MOBA et du Smash Bros [RUMEUR] Le Gummy Bears de Bungie serait un mélange entre du MOBA et du Smash Bros

Outre Marathon et l'avenir de Destiny (qui d'ailleurs continue de tenir bon), Bungie préparait un autre petit projet en annexe sous le nom de Gummy Bears, désormais entre les mains d'un nouveau studio PlayStation, et un article du Game Post vient nous en livrer les premières informations : il s'agirait tout simplement d'un MOBA à destination d'un public plus jeune que l'audience habituelle de Bungie, avec ses persos loufoques et couleurs bien chatoyantes.



L'originalité du titre, si on peut dire les choses ainsi, c'est qu'il réemprunterait le système de la franchise Super Smash Bros, donc un pourcentage au lieu d'une jauge de vie. Le pourcentage grimpera au fur et à mesure des coups reçus pour décoller de plus en plus loin à chaque frappe, jusqu'à pouvoir être expédié de la carte. Sauf couac, il est fort probable qu'une annonce officielle tombe dans le courant de l'année.