Les USA placent Tencent sur leur ''liste noire''

Petit point politique (relatif, calmez-vous) avec l'annonce par le gouvernement américain du placement de Tencent sur sa « liste noire » des entreprises qu'il considère liées de près ou de loin à l'armée chinoise. Rien que ça.



Dans les faits, cela ne change pas grand-chose puisque la désignation ne mène à aucune sanction spécifique, mais a pour but de dissuader les partenariats entre des entreprises américaines et les « listées », ce qui est potentiellement problématique quand on sait que Tencent (plus gros éditeur mondial) a investi un paquet de pognons dans des boîtes US dont Epic Games (40 % des parts !) et Activision Blizzard



Auprès des The Verge, l'un des porte-paroles de Tencent a déclaré ne pas être « une entreprise militaire » et compte résoudre ce « malentendu » avec le ministre de la défense US. En attendant, l'éditeur a vu sa valeur d'action chuter de 7 % en quelques heures.