The Witcher IV : CD Projekt veut offrir un monde intégralement fait de PNJ uniques

Environ une décennie après son lancement,incarne toujours une leçon pour l'industrie en matière de narration et de travail sur ses quêtes secondaires. Le récemmentne va pas réinventer la roue, mais son directeur Sebastian Kalemba affirme veut franchir une nouvelle étape, celle de proposer un gros RPG où chaque PNJ sera unique, avec ses propres comportements, ses propres mimiques faciales et tout simplement l'impression de vivre sa propre vie au coeur de la communauté.L'incarnation de l'expérience « vivante » aux yeux de CD Projekt, où chacun se doit d'avoir son propre rôle dans tel ou tel village, renforçant drastiquement l'immersion si du moins les belles promesses sont tenues, au moins pour la majorité des habitants de ce nouvel arc.Patience quand même, le titre venant de rentrer en full-production il y a quelques semaines seulement, et s'il s'agira du prochain jeu majeur de CDPR (avantet une nouvelle licence), la collaboration avec d'autres studios devraient permettre de nous lâcher entre temps un spin-off coop et le remake du premier