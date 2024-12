S.T.A.L.K.E.R. 2 est déjà rentabilisé

Pas de mise à jour des ventes de(plus d'un million en 2 jours) mais GSC Game World vient de valider le plus important : un mois après sa sortie, le titre développé dans la douleur a franchi le cap de la rentabilité.De quoi souffler sans relâcher la pression vu que le titre aborde un très long suivi entre correctifs et améliorations, mais également le développement d'extensions, un mode multi et une compatibilité mod, sans oublier (en se fiant à certains documents) une version PlayStation 5 un jour ou l'autre.En passant, le boss du studio a mentionné que des discussions étaient en cours pour une adaptation en série TV.