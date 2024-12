Black Myth Wukong : un peu de contenu bonus avant les Game Awards (et l'extension)

En attendant de voir sisera ou non nommé GOTY 2024, le titre vient d'accueillir une nouvelle MAJ gratuite proposant de nouveaux défis « Boss Rush » sous plusieurs difficultés avec le vice de l'introduction de pattern inédits pour certains histoire de mieux surprendre les habitués.Un mode qui permettra de débloquer de jolis trésors dont trois armes inédites, du contenu neuf qui s'ajoutera à un système de cartes postales et un nouveau set d'équipement pour fêter le proche nouvel an chinois (sans oublier les habituels correctifs).Outre une version Xbox Series pour, les développeurs de Game Science préparent également une extension apparemment prévue pour le début d'année prochaine.