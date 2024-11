Mortal Kombat 1 : suite à l'échec de Khaos Reigns, NetheRealm aurait annulé tous ses plans pour ''l'année 3'' Mortal Kombat 1 : suite à l'échec de Khaos Reigns, NetheRealm aurait annulé tous ses plans pour ''l'année 3''

Bien connu de la communauté MK vu ses nombreux leaks tapant justes, le dit « FateUnknown » vient de lâcher une information très notable sur Mortal Kombat 1 : suite à la mauvaise réception de l'extension Khaos Reigns autant dans les critiques que les ventes, Warner Bros et NetherRealm aurait décidé d'annuler la Saison 3 ainsi qu'une deuxième extension solo pour très vite mettre en place un autre projet. Rien ne change pour la Saison 2 qui accueille Ghostface aujourd'hui même, et prochainement Conan le Barbare ainsi que le T-1000 de Terminator 2.



Cela servira on l'espère de leçon pour l'éditeur qui aura réussi à freiner bien du monde avec ce choix de faire une extension à 49,99€, incluant le Kombat Pack 2 ne pouvant être acheté séparément. Si vous êtes en revanche intéressé, l'extension est actuellement à moitié prix.