Pour exister sur la grande scène du AAA, Koei Tecmo veut doubler son nombre d'employés

Depuis quelques temps, Koei Tecmo affirme l'ambition de grimper en puissance sur la scène du AAA pour intégrer un jour « le top 10 mondial », ayant déjà ouvert un studio spécialisé dans de grosses productions PC/consoles, et explique aujourd'hui un peu mieux son orientation par constat effectué : selon l'éditeur, le marché mobile est aujourd'hui arrivé à maturité et ne devrait plus connaître de croissance significative.Inversement, le marché PC/consoles pourrait connaître une nouvelle audience grâce aux marchés chinois et coréens, d'où le fait que les géants locaux investissent de plus en plus sur le sujet (récemmentet).Mais pour balancer au moins un AAA chaque année, il faut de la main d'œuvre, et Koei Tecmo est prêt pour cela à ouvrir ses portes en grand aux plus talentueux : l'entreprise annonce vouloir passer sur la longueur de 2500 à 5000 employés.Profitons-en pour indiquer que la démo jouable dea commencé son déploiement sur les stores numériques (PC, PS5, XBS).