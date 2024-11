STALKER 2 : premiers retours du lancement Steam

Pour être vulgaire de bon matin, on peut dire que GSC Game World en a bien chier pour donner naissance àmais la communauté PC le lui rend bien avec un pic d'audience au lancement à 113.000 joueurs, une bonne performance si on prend en compte qu'il est possible d'y jouer dans le Game Pass à la porte d'à-coté.Nous verrons bien si le week-end pousse la barre un peu plus haute même s'il faut se dire dans ce cas précis que le bouche-à-oreille va être un peu compliqué, beaucoup étant en attente de mises à jour aussi bien pour les bugs que l'optimisation. Le studio a d'ailleurs promis que les patchs arriveront rapidement, et remercie le public tout en déclarant que la feuille de route sera publiée fin décembre.Cette dernière sera constituée de l'arrivée des mods, d'un multi PVP, de deux extensions majeures ainsi que plusieurs DLC gratuits.