Kunitsu-Gami n'a pas répondu aux attentes de Capcom, qui continue néanmoins d'y croire

Peu ou plutôt personne ne sera surpris d'apprendre quen'a pas attiré les foules et sans savoir les attentes de Capcom sur le sujet, le titre n'a dans tous les cas pas atteint ses objectifs que le relève l'éditeur dans son dernier rapport, reconnaissant néanmoins ne pas avoir poussé la promotion mais qu'il n'est pas trop tard pour se rattraper. Après tout, on parle de Capcom, spécialisé dans les ventes sur la longueur. Rappelons que le seul chiffre officiel, c'est « 500.000 joueurs » en 3 semaines, cette donnée incluant le Game Pass PC comme Xbox et se montrant inférieur à celui de(1 million de joueurs en 10 jours, là encore Game Pass inclus).Pour les autres derniers « petits jeux »,etont tous deux répondus aux attentes, de même quequi a récemment bénéficié d'une démo jouable et une version boîte en complément.