Contrairement à Dragon Age 4, le prochain Mass Effect devrait reposer sur la DA d'origine Contrairement à Dragon Age 4, le prochain Mass Effect devrait reposer sur la DA d'origine

Peut-être pour rassurer une audience craintive en esquivant le sujet de la DA, Michael Gamblen (directeur et producteur exécutif chez Bioware) a indiqué que contrairement à Dragon Age : The Veilguard qui a pris le pari d'un léger changement sur son design global, bien loin de la froideur du premier épisode -et même le second d'ailleurs-, le prochain Mass Effect ne bouleversera pas les habitudes des fans de la série et gardera une approche relativement photoréaliste sur la forme, et un « ton mature » sur le fond dans la veine de la « trilogie originale » (oui, plus personne ne parle de Andromeda).



Ce sera tout et ne demandez même pas quand nous en verrons la couleur car même si la majorité des effectifs de Bioware vont maintenant pouvoir se consacrer à ce chantier, avec un titre encore en pré-production en août 2023, autant se dire qu'il faudra encore être très patient.