Charts Japon : trois belles sorties pour la PlayStation 5, mais aucun boost sur les ventes

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 7 au 13 octobre 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et fait exceptionnel, comme dit dans le titre de cet article, la PlayStation 5 aligne pour la première fois de sa carrière 3 jeux dans le podium, avec pour commencerqui déçoit clairement en faisant 3 fois moins que(même en ajoutent les chiffres PS4) mais on va se dire que le dématérialisé est plus important qu'à l'époque, que c'est une nouvelle licence, et que l'on sait en plus qu'en bonus derrière, le marché PC est en constante augmentation même sur l'archipel.Juste derrière,fait mieux queet quasiment autant qu'un, mais reste un peu derrièrebien que là encore, le numérique, tout ça…Et c'est pour les mêmes raisons liées au PlayStation Store quene devrait pas avoir à rougir : avec quasiment 30.000 ventes et donc davantage en dématérialisé, le titre ne semble pas trop éloigné des départs de l'époque PlayStation 2.avait notamment démarré à 42.000. Sans question à se poser sur le numérique, forcément.Malheureusement, ce trio ne sauve pas la situation peu reluisante de la PS5 sur le marché depuis sa hausse de prix, se permettant même de baisser son score par rapport à la semaine dernière, pendant que la Switch commence sa lente ascension vers les 35 millions.