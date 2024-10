Jez Corden : Everwild (Rare) n'est plus un concept

Cela fait plus de 4 ans que nous n'avons plus de nouvelle du mystérieuxde Rare, si ce n'est il y a quelques mois la certitude selon Jez Corden que le projet était encore en cours. C'est le même bonhomme qui revient aujourd'hui pour dire selon ses sources que le chantier progresse bien et que, pour s'être renseigné, ce que l'on appelle la boucle de gameplay a bien été établie. Car oui, rappelons qu'à l'annonce en 2019, le titre aussi joli soit-il esthétiquement n'était qu'un vague concept dans la tête des dirigeants, sans trop savoir vers où aller exactement.Selon VGC, le titre intégrerait des notions de survie (on pourra au moins dire que c'est en adéquation avec l'époque) et Corden indique que nous devrions enfin le revoir dans l'actualité dans un proche avenir. Nul doute qu'il sera surveillé d'un certain œil après le succès inattendu dedont la longévité dépasse toutes les prévisions.