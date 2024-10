Très malade, le réalisateur de Bloodstained 2 (Shutaro Ida) quitte le développement

L'heure n'est pas encore venue pour un reveal deet on pardonnera désormais sans mal toute attente supplémentaire : son réalisateur Shutaro Ida (en bleu dans la photo ci-dessous) vient d'annoncer son retrait du développement après avoir été diagnostiqué d'un foutu cancer…Il confie rapidement sur X que les idées ont pour ce deuxième épisodes sont déjà sur la table et d'autres devront donc prendre la relève pour leur faire prendre forme, remerciant en passant la communauté pour son soutien. Un message évidemment relayé par le producteur Koji Igarashi.Plus discret que ce dernier, Shutaro est néanmoins l'un des piliers du genre, concepteur en chef de la majorité des épisodesde l'ère GBA/DS puis réalisateur de, non sans faire un crochet entre temps dans l'équipe des lead programmer d'un certain